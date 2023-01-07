CNN: США уже в январе начнут обучат бойцов ВСУ управлению ЗРК Patriot

Военные инструкторы Вашингтона начнут обучать украинцев управлению системами ПВО уже в этом месяце.

Как сообщает известный американский телевизионный канал CNN, военные эксперты Соединенных Штатов обучат украинцев управлению переданными Киеву системами ПВО.

Отмечается, что управлению зенитно-ракетными комплексами Patriot украинцы начнут учиться до конца текущего месяца.

"Обучение украинских военных работе с ПВО Patriot начнется уже в этом месяце", - говорится в сообщении американского телеканала.

При этом отмечается, что обучение займет несколько месяцев, поэтому лишь через это время системы смогут начать функционировать в Украине.