Лукашенко предложил сделать шаг навстречу уехавшим из Беларуси

Александр Лукашенко предложил сделать шаг навстречу гражданам Беларуси, которые покинули страну для жизни за границей.

7 января Александр Лукашенко посетил рождественское богослужение в православном храме, где публично заявил, что как президент он обязан пойти на встречу белорусам, покинувшим страну в поисках лучших условий жизни, поскольку для этого настало время.

По мнению Лукашенко, шаг навстречу эмигрантам также должны сделать священники и обычные граждане Беларуси, что целесообразно в такой большой христианский праздник как Рождество. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что уехавшие из страны преступники будут вынуждены ответить за содеянное по закону.