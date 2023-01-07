MTV Uutiset: Финляндия передаст Украине немецкие танки Leopard-2
2023-01-07 13:44
Украина может получить от Финляндии танки немецкого производства Leopard-2.
Как сообщает финский телевизионный канал MTV Uutiset, страна может передать Украине танки немецкого производства Leopard-2.
При этом отмечается, что без согласия Берлина такое решение не будет принято Финляндией в одностороннем порядке. Об этом рассказал глава Комитета по вопросам обороны Финляндии Антти Хакаянен.
"Финляндия сможет передать танки Leopard 2, если такое решение одобрят в Европе", - приводит заявление депутата MTV Uutiset
Опубликовано: Николай Скира