Республиканец Маккарти стал спикером Палаты Представителей США

Сенатор-республиканец Кевин Маккарти занял пост спикера Палаты представителей Соединённых Штатов в 15-ом туре голосования.

Днём субботы стало известно, что член республиканской партии Кевин Маккарти был избран спикером американской Палаты Представителей в ходе 15-ой попытки завершить голосование. По данным СМИ, за Маккарти были отданы 216 голосов, в то время как его оппонент-демократ Хаким Джефрис получил лишь 211 голосов.

Примечательно, что ранее экс-президент США Дональд Трамп публично призывал голосовать за Кевина Маккарти, но подобная агитация не дала сиюминутных результатов.