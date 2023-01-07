Системы ПВО России сбили дрон ВСУ над Севастополем в ночь на Рождество

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал об инциденте с украинским беспилотником 7 января.

Днём субботы губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал новый пост на своей странице в мессенджере Telegram, где публично заявил, что минувшей ночью беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины попытался вторгнуться в воздушное пространство России, но был сбит российскими системами противовоздушной обороны.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский отверг инициативу Владимира Путина об установлении рождественского перемирия с 12 часов дня 6 января до полуночи 7 января.