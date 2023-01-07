Telegraph: Макрон перешёл красную линию, отправив танки НАТО Киеву

Издание The Telegraph утверждает, что Эммануэль Макрон нарушил табу военного времени, приняв решение об отправке танков Украине.

Газета Telegraph уведомляет, что решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке легких танков AMX-10 RC на колёсном шасси Киеву является нарушением военного табу и переходом красной линии, установленной правительством России в ходе специальной операции на территории Украине.

Аналитики Telegraph отмечают, что Макрон стал первым лидером страны НАТО, который решил передать ВСУ танки образца Североатлантического альянса.