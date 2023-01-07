В Китае начался месяц новогодних путешествий известный, как великая миграция

Помидорам, хлебу и бананам не место в холодильнике

Убрать из холодильной камеры стоит и некоторые другие продукты. Иногда люди хранят тут лук, чеснок, авокадо и даже кофе. Так вот, это не самая лучшая идея.

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