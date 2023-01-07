В Китае начался месяц новогодних путешествий известный, как великая миграция
2023-01-07 13:54
Китай в субботу отметил первый день «чунь юнь», 40-дневного периода лунного Нового года, известного до пандемии как крупнейшая в мире ежегодная миграция людей.
Празднование Лунного Нового года официально начнется 21 января, и впервые с 2020 года пройдет без ограничений.
За последний месяц в Китае произошел демонтаж режима «нулевого COVID» вызванный протестами против политики, которая включала регулярные тестирования, ограничение передвижения, массовые блокировки и причинила серьезный ущерб экономике.
Опубликовано: Тарас Медведев