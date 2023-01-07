В Европе появится еще один забор между Грецией и Турцией

Правительство Греции намерено соорудить стену на сухопутной границе с Турцией, сообщает телеканал Skai.

Речь идет о границе, которая пролегает между двумя странами по реке Эврос.

Как сообщил глава министерства защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, первую очередь забора длинной 35 км начнут строить немедленно.

Напомним, что заборы в Европе в 2022 году построила Польша на границе с Беларусью, Литва на границе с Беларусью и Россией. Перекрыть границу с Россией забором собиралась и Финляндия.