В Европе появится еще один забор между Грецией и Турцией
2023-01-07 14:00
Правительство Греции намерено соорудить стену на сухопутной границе с Турцией, сообщает телеканал Skai.
Речь идет о границе, которая пролегает между двумя странами по реке Эврос.
Как сообщил глава министерства защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, первую очередь забора длинной 35 км начнут строить немедленно.
Напомним, что заборы в Европе в 2022 году построила Польша на границе с Беларусью, Литва на границе с Беларусью и Россией. Перекрыть границу с Россией забором собиралась и Финляндия.
Опубликовано: Тарас Медведев