Лукашенко: 3 тысячи белорусских священников воспитывают истинных патриотов

Александр Лукашенко посетил рождественское богослужение, где высказался о работе священнослужителей страны.

Днём субботы Александр Лукашенко посетил храм Иоанна Шанхайского в честь празднования православного Рождества, где публично заявил, что в настоящий момент более трёх тысяч белорусских священнослужителей занимаются воспитанием молодёжи, культивируя в ней патриотические качества.

Также Лукашенко отметил, что уже сейчас белорусские граждане начали осознавать, что они не найдут лучшей жизни за границей, ввиду чего уехавшие начали возвращаться на родину.