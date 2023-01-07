Лукашенко: 3 тысячи белорусских священников воспитывают истинных патриотов
2023-01-07 14:04
Александр Лукашенко посетил рождественское богослужение, где высказался о работе священнослужителей страны.
Днём субботы Александр Лукашенко посетил храм Иоанна Шанхайского в честь празднования православного Рождества, где публично заявил, что в настоящий момент более трёх тысяч белорусских священнослужителей занимаются воспитанием молодёжи, культивируя в ней патриотические качества.
Также Лукашенко отметил, что уже сейчас белорусские граждане начали осознавать, что они не найдут лучшей жизни за границей, ввиду чего уехавшие начали возвращаться на родину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей