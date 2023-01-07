МО РФ: бойцы ВСУ продолжают обстрелы Донбасса во время Рождественского перемирия

В Минобороны РФ сообщили, что бойцы украинской армии продолжают обстрелы территорий республик Донбасса во время действия Рождественского перемирия, объявленного российской стороной.

В субботу, 7 января 2023 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины игнорируют объявленное российской стороной Рождественское перемирие.

Конашенков заявил, что солдаты ВС РФ соблюдают режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в то время, как бойцы ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты и позиции армии России в зоне спецоперации.