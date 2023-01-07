La Repubblica: США давят на Италию и требуют передать Украине ПВО

Вашингтон требует от Италии передать Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

По данным авторитетной итальянской газеты La Repubblica, Соединенные Штаты Америки давят на Италию с требованием передать Украине оружие.

Как сообщает издание, Вашингтон требует передать Вооруженными силам Украины зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

"США оказывают давление на Италию, чтобы она как можно скорее поставила Украине военные средства ПВО", - говорится в сообщении.