La Repubblica: США давят на Италию и требуют передать Украине ПВО
2023-01-07 14:35
Вашингтон требует от Италии передать Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
По данным авторитетной итальянской газеты La Repubblica, Соединенные Штаты Америки давят на Италию с требованием передать Украине оружие.
Как сообщает издание, Вашингтон требует передать Вооруженными силам Украины зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
"США оказывают давление на Италию, чтобы она как можно скорее поставила Украине военные средства ПВО", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира