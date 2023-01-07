7 января в восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что в восточных областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В субботу, 7 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

В настоящее время информации о «прилётах» в восточной части Украины нет, российские войска соблюдают режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.