В России хотят инвестировать $50 млрд в игровую студию типа Electronic Arts

После того, как Россия начала СВО в Украине, на нее были наложены различные санкции, в том числе затрагивающие игровую индустрию.

Например, EA Sports лишила доступа к FIFA 23 игроков из России и Беларуси, а из игры убрали российские флаги, клубы и футболистов. Более того, местные разработчики массово эвакуировали своих сотрудников.

По данным газеты "Коммерсантъ", Кремль нашел решение этой проблемы. Российские власти планируют создать отечественную студию и девелопера, которые будут подчиняться правительству. Оптимистичный сценарий предполагает затраты на проект до 50 миллиардов долларов.

В результате к 2030 году должно быть создано 65 игр. В том числе целых 25 из них должны быть ААА-играми, т.е. находиться в той же категории, что и, например, Elden Ring, которая является лучшей игрой года по версии The Game Awards или уже упомянутая FIFA 23.

Однако нужно помнить, что это самый дорогой сценарий. Есть также варианты, предполагающие финансовые затраты в 20 и 7 миллиардов долларов. Однако цель остается одна — создать российский Electronic Arts.