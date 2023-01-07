В Минобороны России прокомментировали режим рождественского перемирия в зоне спецоперации, установленный Владимиром Путиным.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 7 января российские войска неукоснительно соблюдают режим прекращения огня по всей линии соприкосновения на фронте, не поддаваясь на провокации в виде обстрелов со стороны вооружённых сил Украины.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский публично заявил об отказе от предложения Путина по установлению перемирия в регионе, отметив, что Киев не доверяет российской стороне.

В то же время глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские военные будут соблюдать режим прекращения огня, но также будут отвечать на любые провокации.