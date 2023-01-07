Патриарх Кирилл сообщил о намеренном убийстве протоирея Васильева

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл утверждает, что ВСУ специально убили российского священника Михаила Васильева.

В субботы Патриарх московский и всея Руси Кирилл дал интервью телеканалу "Россия" 1, где публично заявил, что украинские военные вели предварительную слежку за протоиреем Михаилом Васильевым, после чего сознательно расстреляли священника, выполнявшего пастырскую миссию в зоне спецоперации.

Патриарх Кирилл отметил, что священнослужители, приезжающие в горячие точки, осознают рискованность подобных мероприятий, однако не отказываются от участия в них.