Госдеп США объявил о возобновлении выдачи виз россиянам

Соединенные Штаты снова будут выдавать визы гражданам Российской Федерации.

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс рассказал о том, что Вашингтон возобновит выдачу виз гражданам Российской Федерации.

"США возобновят выдачу виз россиянам", — говорится в заявлении Неда Прайса.

Также добавил, что эта инициатива является одной из главных целей нового после США в России Линн Трейси.

Напомним, что с весны 2021 года посольство США в России выдавало гражданам РФ лишь дипломатические и иммиграционные визы.