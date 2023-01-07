Госдеп США объявил о возобновлении выдачи виз россиянам
2023-01-07 15:58
Соединенные Штаты снова будут выдавать визы гражданам Российской Федерации.
Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс рассказал о том, что Вашингтон возобновит выдачу виз гражданам Российской Федерации.
"США возобновят выдачу виз россиянам", — говорится в заявлении Неда Прайса.
Также добавил, что эта инициатива является одной из главных целей нового после США в России Линн Трейси.
Напомним, что с весны 2021 года посольство США в России выдавало гражданам РФ лишь дипломатические и иммиграционные визы.
Опубликовано: Николай Скира