МО РФ: войска России отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны России сообщили о купировании украинского наступления на Купянском участке фронта.

Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения боёв российские войска смогли пресечь попытку наступательной операции вооружённых сил Украины на Купянском направлении, ликвидировав более двадцати украинских солдат.

Также Конашенков сообщил, что войска РФ уничтожили одну реактивную систему залпового огня "Град", два военных автомобиля и один украинский танк.