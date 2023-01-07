Российские военные ликвидировали свыше двадцати украинских бойцов возле города Новомайорское на Южно-Донецком направлении.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, где сообщил, что возле населённого пункта Новомайорское российские войска уничтожили около двадцати солдат вооружённых сил Украины, которые состоялись в сто восьмой бригаде национальной армии.

Конашенков утверждает, что вместе с украинскими солдатами были поражены две их гаубицы, два пиками и один БТР. Также войска РФ отразили атаку ВСУ на Купянском участке спецоперации.