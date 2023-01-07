Войска России сорвали атаку Киева в ДНР, нейтрализовав 50 бойцов ВСУ

Вооружённые силы России пресекли попытку наступательной операции украинской армии на Донецком участке специальной военной операции.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что за день ведения спецоперации российские военные помешали ВСУ провести наступление в районе городов Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной республики, нанеся потери украинской армии в количестве 50 человек ранеными и убитыми.

По данным Конашенкова, попытку атаковать российские Вооружённые силы произвела сводная группировка из двух бригад армии Украины, однако помимо потерь в живой силе она также потеряла танк.