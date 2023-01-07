Die Welt: Польша не имеет права на репарации от Германии, так как во время войны не помогала евреям
Журналист немецкого издания Die Welt Жак Шустер написал, что Польша не имеет права на репарации от Германии, потому что во время войны поляки "почти не помогали евреям".
1 сентября был представлен отчет о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны.
3 октября министр иностранных дел Збигнев Рау Польши подписал дипломатическую ноту немецкой стороне относительно военных репараций. В нем Польша требует, среди прочего, возмещение материальных и нематериальных убытков в размере 140 млрд евро и возмещение убытков.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя ноту, направленную Польшей, заявила во время своего последнего визита в Варшаву в начале октября, что "вопрос о репарациях закрыт с точки зрения федерального правительства".
Комментируя негативную реакцию Берлина на требования Польши, Жак Шустер, обозреватель немецкого издания Die Welt, пишет, что "правительство Германии, а вместе с ним и большинство общества, будут открыты для переговоров с поляками об определенных суммах компенсации".
Обозреватель из Германии считает, что правительства Берлина и Варшавы должны расследовать историческую правду, "которая, как и германские преступления, включает в себя вопрос о том, почему поляки в основном только наблюдали за подавлением немцами восстания в Варшавском гетто в 1943 году и почти не помогали евреям".
Опубликовано: Николай Скира