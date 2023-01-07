МО России: войска РФ сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о неудачной попытке украинской армии атаковать на Краснолиманском участке фронта.

7 января генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ, сообщив, что вооружённые силы Украины в количестве двух десантно-штурмовых бригад попытались атаковать позиции российских военных возле Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении спецоперации.

Конашенков подчёркивает, что провальность украинской наступательной операции привела к тому, что ВСУ потеряли 30 бойцов из числа личного состава, где бронемашины, обычный автомобиль и две гаубицы.