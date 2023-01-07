Пристайко: ВСУ понесли «непостижимо огромные» потери в конфликте с Россией
2023-01-07 16:17
Украинский посол в Британии Вадим Пристайко утверждает, что потери ВСУ в специальной военной операции "огромны и непостижимы".
Издание Newsweek опубликовало интервью с послом Киева в Великобритании Вадимом Пристайко, который публично заявил, что с 24 февраля правительство Украины сознательно не раскрывало информацию о настоящих потерях в рядах национальной армии, поскольку это невыгодно для страны во время боевых действий.
В то же время Пристайко признаёт, что настоящие потери ВСУ являются "непостижимыми и огромными", ввиду чего данная информация является неудобной для офиса Владимира Зеленского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей