Журналисты газеты The Telegraph утверждают, что здоровье недавно скончавшейся королевы Елизаветы II могло усугубиться из-за действий принца Гарри.

Вечером субботы издание Telegraph сообщило, что непрекращающиеся нападки принца Гарри на британскую королевскую семью внесли свой вклад у дестабилизацию состояния здоровья экс-королевы Великобритании Елизаветы II, которая незадолго до смерти также пережила гибель своего мужа Филиппа.

Аналитики Telegraph также сходятся во мнении, что решение нового британского короля Карла III не впускать принца Гарри в Букингемский дворец является легитимным.