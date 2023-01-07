Reuters: Российские хакеры атаковали три ядерные лаборатории в США

Летом 2022 года российская хакерская группа, известная как Cold River, атаковала три ядерные лаборатории США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на онлайн-данные и мнения экспертов.

Неясно, какой эффект имели попытки кибератак. С началом российской СВО в Украине они активизировали свою деятельность против союзников Киева.

Сообщается, что атаки произошли в период с августа по сентябрь прошлого года, когда пошли слухи, что Россия может использовать ядерное оружие для защиты своей территории.

Хакеры нацелились на три национальные исследовательские лаборатории: Брукхейвен (Нью-Йорк), Аргонн (Иллинойс) и Лоуренс Ливермор (Калифорния). Министерство энергетики США не прокомментировало данные сообщения.

Агентство Reuters также отмечает, что с началом СВО группировка Cold River активизировала свою деятельность против союзников Киева. Действия против американских лабораторий пришлись на время, когда эксперты ООН инспектировали Запорожскую АЭС.

Адам Мейерс, вице-президент CrowdStrike по кибербезопасности, описывает группу Cold River как "одну из самых мощных хакерских групп".