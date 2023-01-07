Посол Украины в Лондоне: ВСУ понесли непостижимые потери в боях с Россией

Украинский посол в Британии заявил об огромных потерях войск с армией России.

Вооруженные силы Украины понесли огромные потери в боях с армией Российской Федерации. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Также в интервью Newsweek Пристайко отметил, что власти Украины сознательно не раскрывают данные о потерях армии, так как это невыгодно во время боевых действий.

Потери же украинской армии, по словам украинского дипломата, являются "непостижимо огромными". Также он добавил, что эти данные являются неудобными для Зеленского.