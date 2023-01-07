Российские артиллеристы Западного военного округа поразили украинский пункт командования армией на Сватовском направлении СВО.

Военные корреспонденты издания "РИА Новости" сообщают, что накануне рождественского перемирия артиллерия 488-го мотострелкового полка Западного военного округа России нанесла огневое поражение временному пункту дислокации командования вооружёнными силами Украины недалеко от населённого пункта Сватово.

Примечательно, что ранее Владимир Путин одобрил инициативу Патриарха Кирилла об установлении режима прекращения огня в канун православного Рождества на территории, где проводится спецоперация, однако данное предложение было отвергнуто Владимиром Зеленским.