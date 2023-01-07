Посол Украины в Британии Пристайко заявил, что Киев врет о потерях ВСУ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко дал интервью британскому изданию Newsweek.

Вадим Пристайко в интервью журналисту британского издания Newsweek рассказал о сознательном сокрытии Киевом потерь в ходе боевых действий.

По словам посла Украины в Британии, такую информацию нельзя разглашать. Более того, он назвал данную информацию неудобной для президента Владимира Зеленского.

Также он добавил, что потери ВСУ на самом же деле являются "непостижимо огромными".