Посол Украины в Британии Пристайко заявил, что Киев врет о потерях ВСУ
2023-01-07 16:32
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко дал интервью британскому изданию Newsweek.
Вадим Пристайко в интервью журналисту британского издания Newsweek рассказал о сознательном сокрытии Киевом потерь в ходе боевых действий.
По словам посла Украины в Британии, такую информацию нельзя разглашать. Более того, он назвал данную информацию неудобной для президента Владимира Зеленского.
Также он добавил, что потери ВСУ на самом же деле являются "непостижимо огромными".
Опубликовано: Николай Скира