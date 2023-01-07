Маринуца: Молдавия должна отказаться от нейтралитета и сотрудничать с НАТО

Бывший молдавский министр обороны Виталий Маринуца утверждает, что Кишинёв и Североатлантический альянс должны усилить своё взаимодействие.

7 января ранее возглавлявший Министерство обороны Молдавии Виталий Маринуца публично заявил, что в нынешнем году Кишинёв должен отказаться от концепции нейтральности собственного государства, активизировав своё сотрудничество с военным блоком НАТО. Также Маринуца призвал наладить взаимодействие между Молдавией и Европейским союзом.

По мнению Виталия Маринуцы, данная мера является необходимой для повышения защищённости молдавского государства в условиях ведения российской спецоперации в соседней Украине.