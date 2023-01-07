Посол Украины в Британии: ВСУ несут непостижимые потери, а Киев их скрывает

Украинский посол в Лондоне уличил власти страны в сокрытии потерь армии в боевых действиях.

По словам Вадима Пристайко, который является послом Украины в Великобритании, прокомментировал потери Вооруженных сил Украины в боях с российской армией.

Пристайко отмечает, что сами по себе потери является непостижимо огромными, но правительство страны сознательно их не раскрывают, так как этого нельзя делать во время конфликта.

Также он добавил, что что информация о потерях является неудобной для президента страны Владимира Зеленского.