Кадыров: слухи о погибших чеченцах распускают сидящие на мягких диванах

Рамзан Кадыров утверждает, что распространяемая в СМИ информация о смертях чеченских военных командиров не соответствует действительности.

В субботы глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что недостоверную информацию о якобы погибших в зоне спецоперации чеченских командиров распространяют "злые языки", чьи обладатели дислоцируются на мягких диванах в странах Евросоюза.

Кадыров утверждает, что чеченские командиры и их подчинённые успешно выполняют боевые задачи, поставленные Владимиром Путиным в качестве верховного главнокомандующего.