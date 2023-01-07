Monde: Франция планирует вывести свой спецназ из столицы Буркина-Фасо

Издание Monde утверждает, что французский спецназ может быть выведен из Уагадугу по решению администрации Парижа.

Журналисты газеты Monde уведомляют, что в Министерстве обороны Франции ведутся горячие прения на тему необходимости вывода контингента французского спецназа из столицы Буркина-Фасо, поскольку в Уагадугу участились собрания митингующих, которые центрируются возле местной базы сил специального назначения, подконтрольной Парижу.

Примечательно, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню уже оценил публикацию Monde, отметив, что решение о выводе французского спецназа из африканской страны ещё не утверждено.