WSJ: Высока вероятность передачи Польшей Украине танков Leopard 2

Польша рассматривает возможность передачи танков Leopard 2 украинской армии, сообщает Wall Street Journal.

Специалисты, разбирающиеся в теме, считают, что шансы на это действительно есть. Другие страны НАТО также заявили, что будут вооружать Украину.

240 - именно столько танков советского типа Польша передала Украине в начале конфликта. 240 - это тоже количество немецких танков, которые есть на вооружении у Польше.

The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного польского дипломата сообщает, что Варшава также рассматривает возможность передачи танков Leopard 2.

Информацию газете также подтвердил чешский дипломат, занимавшийся поставками оружия украинцам. Он пояснил журналистам, что Польша рассматривает возможность "дать все, что угодно, чтобы помочь Украине".

"Дело не в том, если, а в том, когда", - говорит Славомир Дембски, директор Польского института международных отношений.

Все зависит от того, с какой скоростью Польша сможет заменить их танками из Южной Кореи и США. Эксперт также подчеркивает, что на аналогичный шаг могут решиться и другие страны НАТО.

The Wall Street Journal пишет, что помимо танков из Польши Украина также получит машины пехоты Marders и Bradley из США и Германии, а также бронеавтомобили AMX-10 из Франции.