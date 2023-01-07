Прайс: США рассматривают возможность возобновления выдачи виз россиянам
2023-01-07 16:52
Сотрудник Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что россияне могут вновь начать получать американские визы.
Вечером 7 января представитель Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс публично заявил, что администрация Вашингтона занята рассмотрением возможности возобновления выдачи туристических виз гражданам России, поскольку соответствующая инициатива поступила от нового посла США в РФ Линн Трейси.
Примечательно, что американские посольства не выдают визы для посещения своей страны россиянами с весны 2021 года, однако выдача иммиграционных и дипломатических виз продолжается до сих пор.
Опубликовано: Ткачёв Андрей