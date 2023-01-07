Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины и Запорожье
2023-01-07 16:57
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в трёх регионах страны.
Вечером субботы пресс-служба Минцифры Украины экстренно сообщила, что сигналы воздушной тревоги зазвучали 7 явнаря в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях государства, что традиционно сигнализирует населению о необходимости спуститься в ближайшие к дому убежища.
Примечательно, что воздушная тревога также сработала в областном городе Запорожье, который до сих пор находится под контролем вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей