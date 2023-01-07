Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий утверждает, что новый лидер американской Палаты Представителей может повлиять на завершение украинского вооружённого конфликта.

7 января новый лидер российской политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий публично заявил, что избрание республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты Представителей при Конгрессе Соединённых Штатов может позволить Вашингтону положить конец боевым действиям в Украине, поскольку республиканская партия также имеет большинство мест в американском Конгрессе.

По мнению Слуцкого, республиканцы могут поспособствовать окончанию украинского конфликта даже не с целью воцарения мира в регионе, а для извлечения личной выгоды в виде общественного признания.