inews: китайский датчик обнаружен в машине членов Кабмина Британии

Издание inews утверждает, что британские спецагенты нашли китайский датчик слежения в автомобиле представителей Кабинета министров страны.

Репортёры информагентства inews уведомляют, что британские правоохранители обыскали автомобиль, принадлежащий представителям Кабмина страны, найдя в одной из его деталей датчик с SIM-картой, который передавал установившим устройство сведения о передвижениях данной машины.

По данным агентства inews, деталь, которая была установлена в автомобиле британского Кабинета министров, является герметичной и произведена в Китае.