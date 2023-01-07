inews: китайский датчик обнаружен в машине членов Кабмина Британии
2023-01-07 17:14
Издание inews утверждает, что британские спецагенты нашли китайский датчик слежения в автомобиле представителей Кабинета министров страны.
Репортёры информагентства inews уведомляют, что британские правоохранители обыскали автомобиль, принадлежащий представителям Кабмина страны, найдя в одной из его деталей датчик с SIM-картой, который передавал установившим устройство сведения о передвижениях данной машины.
По данным агентства inews, деталь, которая была установлена в автомобиле британского Кабинета министров, является герметичной и произведена в Китае.
Опубликовано: Ткачёв Андрей