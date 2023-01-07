The Hill: Байден убежал от журналистов по лужайке Белого дома

Издание The Hill сообщило об инциденте с Джо Байденом, который отказался от общения с прессой.

Информационное агентство Hill уведомляет, что после нового брифинга на полях лужайки Белого дома Джозеф Байден демонстративно отказался от беседы с журналистами, убежав по направлению к собственному вертолёту с целью поскорее направиться в родной штат Дэлавэр, где президент хочет провести уикенд.

По данным The Hill, многие из присутствовавших у Белого дома репортёров громко просили Байдена остаться и ответить на ряд вопросов, но американский лидер остался непреклонен.