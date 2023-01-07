Моравецкий: Польша не будет передавать Украине танки Leopard 2

Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил о неготовности Варшавы передать Киеву немецкие танки.

7 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что правительство его страны приняло решение не поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, оставив их для собственных нужд.

Моравецкий утверждает, что Варшава могла бы передать "Леопарды" украинским войскам в случае, если бы союзники Польши по блоку НАТО поступили аналогичным образом, однако этого не происходит.

Примечательно, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о своём решении передать Киеву легкие колёсные танки AMX-10 RC.