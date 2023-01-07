Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины 13 священником УПЦ

Владимир Зеленский ратифицировал президентский указ о лишении украинского гражданства тринадцати представителей УПЦ Московского патриархата.

Издание "Lb.ua" уведомляет, что 7 явнаря Владимир Зеленский активировал собственный указ от 28 декабря 2022 года, которым постановляется лишить гражданства Украины 13 священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Известно, что среди лишившихся гражданства фигурирует митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Характерно, что преследование представителей УПЦ в Украине стартовало в 2022 году после того, как Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации.