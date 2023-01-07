Моравецкий: Польша получает деньги от США и ЕС за оружие, переданное Киеву
Матеуш Моравецкий утверждает, что польское правительство начало получать финансовую компенсацию от властей Евросоюза и США за вооружения, которые Варшава направила в Украину.
В субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что американские и европейские фонды начали перечислять Варшаве денежные средства за вооружения, которые польская сторона передала украинским войскам после начала российской спецоперации.
Моравецкий подчёркивает, что правительство Польши также ведёт переговоры о возможности закупать новое оружие у западных государств с целью замещения потерь в собственных резервах вооружений. Примечательно, что польские власти потратили около одного процента ВВП страны на отправку оружия Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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