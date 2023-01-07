Врачи объяснили, как сделать, чтобы похмелье проходило быстрее

У некоторых людей похмелье, то есть плохое самочувствие после употребления алкоголя, не проходит через один день. Симптомы - головные боли и проблемы с пищеварением. Специалисты советуют, как улучшить самочувствие.

Обычно симптомы похмелья ощущают люди, употребляющие алкоголь от нескольких до более десятка часов. Метаболит алкоголя, ацетальдегид, отвечает за недомогание. Он даже более токсичен, чем сам этанол. Неприятные симптомы вызываются также гипогликемией, обезвоживанием, дефицитом глютамина и витамина В12, возникающими после употребления алкоголя.

Как объясняют специалисты, в печени происходит превращение этилового спирта в уксусную кислоту, а затем в ацетальдегид. Только небольшая часть этанола выводится с мочой или выдыхается с воздухом.

Если этанол потребляется в больших количествах, чем может быть метаболизирован, возникают типичные симптомы как интоксикации, так и похмелья.

Симптомы похмелья, которые могут длиться несколько дней:

- Головная боль

- нарушение походки

- головокружение

- тошнота

- рвота

- диарея

- отсутствие аппетита

- чрезмерное потоотделение

- озноб

- слабость

- повышенная чувствительность к раздражителям, например к свету

- беспокойство

- хандра

Почему симптомы похмелья у одних людей длятся дольше, чем у других?

Симптомы похмелья во многом зависят от количества выпитого алкоголя. Однако бывает, что они возникают даже после употребления небольших доз. Специалисты поясняют, что на это могут влиять отдельные факторы:

- возраст

- пол

- вес

- состояние здоровья

- пьем ли мы алкоголь после еды или натощак.

Симптомы похмелья зависят не только от количества, но и от вида выпитого алкоголя. Согласно исследованиям, наименьшие симптомы похмелья вызывают напитки на основе спирта-ректификата: чистая водка, джин и белое вино. Пиво, вино, ароматизированная водка (виски, джин, коньяк, ром) более вредны.

Как уменьшить симптомы похмелья?

- Выпейте стакан томатного сока или подслащенного чая с лимоном

- пейте много воды

- пополните электролиты, калий и магний, а также витамин С

- примите поочередно горячий и холодный душ

- идите на прогулку

- ешьте легкую пищу

- примите таблетку от похмелья.