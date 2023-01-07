«Жёлтые жилеты» начали массовый протест против роста цен во Франции
Представители французского оппозиционного движения "Жёлтые жилеты" инициировали массовый митинг против роста стоимости жизни в своей стране.
Вечером 7 явнаря в Париже началось массовое шествие участников движения "Жёлтые жилеты", которые вышли на улицы столицы Франции с целью выражения протеста инфляции и роста стоимости жилья в своём государстве. Также протестующие заявляют о своей несогласности с конституционной статьёй №49.3, позволяющей утверждать законопроекты без парламентских обсуждений.
Известно, что первые акции "Жёлтых жилетов" во Франции стартовали 17 ноября 2018 года, первоначально начавшись из-за повышения цен на топливо.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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