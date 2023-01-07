Times: в июне 2022 года принц Гарри хотел отменить выход своей книги, но после смерти королевы передумал

Times со ссылкой на источник в издательстве сообщает, что после поездки на Платиновый юбилей королевы Елизаветы II принц Гарри решил отказаться от публикации своей книги «Запасной».

По мнению источника, принцу Гарри могли поставить ультиматум и запретить публиковать книгу.

Однако после смерти королевы принц передумал. При этом текст книги переводили с американского английского на британский.

В первоначальном варианте были американизмы, невозможные в речи члена британской королевской семьи.