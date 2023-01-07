Times: в июне 2022 года принц Гарри хотел отменить выход своей книги, но после смерти королевы передумал
2023-01-07 17:49
Times со ссылкой на источник в издательстве сообщает, что после поездки на Платиновый юбилей королевы Елизаветы II принц Гарри решил отказаться от публикации своей книги «Запасной».
По мнению источника, принцу Гарри могли поставить ультиматум и запретить публиковать книгу.
Однако после смерти королевы принц передумал. При этом текст книги переводили с американского английского на британский.
В первоначальном варианте были американизмы, невозможные в речи члена британской королевской семьи.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Ангелина Крент
Старинный испанский обряд «Эль Колачо» регулярно занимает почетные места в рейтинге самых странных фестивалей планеты
Само действо обычно приурочивают к одному из католических торжеств. Этот странный ритуал, ведущий свою историю с 1620 года, призван очистить детские души и защитить их от сил зла.Подробнее...