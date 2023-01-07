Премьер Польши Моравецки: Варшава не будет поставлять Украине танки Leopard-2
Польша не будет отправлять Вооруженным силам Украины немецкие танки Leopard.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Польша передаст Вооруженным силам Украины танки немецкого производства Leopard-2.
Сейчас же премьер-министр Польши Матеуш Моравецки прокомментировал данный материал, опровергнув информацию в нем.
Так, по словам Моравецкого, Польша не будет отправлять украинской армии немецкие танки.
"Мы танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать", - заявил Моравецки.
Также сегодня, 7 января, стало известно о том, что свои танки Leopard-2 с согласия Берлина может передать Финляндия.
Опубликовано: Николай Скира
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Ангелина Крент
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