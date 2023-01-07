Греция собирается строить забор на границе с Турцией

Греческий министр защиты граждан Такис Теодорикакос заявил, что его страна построит забор на границе с Турцией.

Ограждение будет иметь общую длину в 200 км, причем на 37,5 км забор уже построен. Это обошлось в 100 млн евро.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чевушоглу заявил, что его страна не допустит расширения Грецией границ территориальных вод в Эгейском море.

В ответ министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос призвал НАТО обратить внимание на военные угрозы Турции.