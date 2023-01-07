Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артёмовском

Федерация стронгмена Украины сообщила о гибели украинского пауэрлифитер Андрей Дмитриев в боях против российской армии под Артёмовском.

7 января украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на Федерацию стронгмена Украины, сообщило о том, что в ходе ожесточённых боёв в окрестностях города Артёмовск Донецкой Народной Республики погиб пауэрлифитер Андрей Дмитриев.

Отмечается, что связь с Дмитриевым, занимавшим до начала спецоперации должность главы Сумского отделения ФСУ, оборвалась в канун Нового года.

Обозреватели «Страны» утверждают, что как стало известно, украинский спортсмен получил ранение, несовместимое с жизнью, в одном из боёв после Нового года.