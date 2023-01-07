Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артёмовском
Федерация стронгмена Украины сообщила о гибели украинского пауэрлифитер Андрей Дмитриев в боях против российской армии под Артёмовском.
7 января украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на Федерацию стронгмена Украины, сообщило о том, что в ходе ожесточённых боёв в окрестностях города Артёмовск Донецкой Народной Республики погиб пауэрлифитер Андрей Дмитриев.
Отмечается, что связь с Дмитриевым, занимавшим до начала спецоперации должность главы Сумского отделения ФСУ, оборвалась в канун Нового года.
Обозреватели «Страны» утверждают, что как стало известно, украинский спортсмен получил ранение, несовместимое с жизнью, в одном из боёв после Нового года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Ангелина Крент
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