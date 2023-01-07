Пригожин: в Артемовске под землей есть шахты, по которым передвигаются танки и БМП
2023-01-07 18:20
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) на глубине 80-110 м есть система шахт.
По его словам, по этим шахтам передвигаются танки и боевые машины пехоты, а также военные.
Пригожин назвал Артемовск центральной точкой на восточном фронте и серьезным логистическим центром, формирующим комплекс обороны вместе с ближайшими населенными пунктами.
Он отметил, что Бахмутские и Соледарские шахты – это настоящая сеть подземных городов, в которых со времен Первой мировой войны хранится оружие.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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