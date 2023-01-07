Пригожин: в Артемовске под землей есть шахты, по которым передвигаются танки и БМП

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) на глубине 80-110 м есть система шахт.

По его словам, по этим шахтам передвигаются танки и боевые машины пехоты, а также военные.

Пригожин назвал Артемовск центральной точкой на восточном фронте и серьезным логистическим центром, формирующим комплекс обороны вместе с ближайшими населенными пунктами.

Он отметил, что Бахмутские и Соледарские шахты – это настоящая сеть подземных городов, в которых со времен Первой мировой войны хранится оружие.