Французский политик Филиппо: Конгресс США ждет кровавая бойня из-за Украины

APS
2023-01-07 18:24

Глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что в Конгрессе США будут серьезные дебаты по поводу поддержки Украины.

Он отметил, что после формирования Палаты представителей там начнется «кровавая бойня».

Филиппо заявил, что Палата представителей займется расследованиями, связанными с коронавирусом, Украиной, Хантером Байденом, коррупцией.

Ранее сообщалось, что в 15 туре голосования Кевин Маккарти был избран спикером палаты представителей.

Опубликовано: Светлана Репина







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