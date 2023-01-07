Французский политик Филиппо: Конгресс США ждет кровавая бойня из-за Украины
2023-01-07 18:24
Глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что в Конгрессе США будут серьезные дебаты по поводу поддержки Украины.
Он отметил, что после формирования Палаты представителей там начнется «кровавая бойня».
Филиппо заявил, что Палата представителей займется расследованиями, связанными с коронавирусом, Украиной, Хантером Байденом, коррупцией.
Ранее сообщалось, что в 15 туре голосования Кевин Маккарти был избран спикером палаты представителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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