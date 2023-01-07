Али Хаменеи назначил нового начальника национальной полиции
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в субботу (7 января), что он назначил нового начальника национальной полиции.
В своем заявлении аятолла Али Хаменеи сообщил, что он назначил генерала Ахмада-Резу Радана главой полиции страны. Радан сменил на этом посту генерала Хоссейна Аштари, коорый возглавлял полицию Ирана с 2015 года.
В 2010 году Казначейство США внесло Ахмада-Резу Радана в черный список за «нарушение прав человека». В том же году он попал под санкции Европейского Союза.
Родившийся в 1963 году генерал Радан занимал должность заместителя начальника национальной полиции с 2008 по 2014 год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Ангелина Крент
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