Первый глава Белорусской федерации футбола Шунтов умер в 87 лет
7 января скончался первый лидер Белорусской федерации футбола Евгений Шунтов.
Информационное агентство БелТА уведомляет, что в субботу на 88-ом году жизни умер Евгений Шунтов, ставший первым главой Белорусской федерации футбола в 1989 году и пробыв на данном посту десять лет.
Известно, что при Шунтове Беларусь присоединилась к таким международным футбольным ассоциациям как ФИФА и УЕФА, в то время как белорусские команды и национальная сборная получили возможность выступать на крупнейших турнирах мирового уровня, периодически демонстрируя хорошие результаты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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