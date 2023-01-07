Первый глава Белорусской федерации футбола Шунтов умер в 87 лет

7 января скончался первый лидер Белорусской федерации футбола Евгений Шунтов.

Информационное агентство БелТА уведомляет, что в субботу на 88-ом году жизни умер Евгений Шунтов, ставший первым главой Белорусской федерации футбола в 1989 году и пробыв на данном посту десять лет.

Известно, что при Шунтове Беларусь присоединилась к таким международным футбольным ассоциациям как ФИФА и УЕФА, в то время как белорусские команды и национальная сборная получили возможность выступать на крупнейших турнирах мирового уровня, периодически демонстрируя хорошие результаты.